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Spor

Galatasaray'a CAS'tan Amrabat müjdesi: Malaga 500 bin euro ödeyecek

İspanyol Malaga Kulübü, Nordin Amrabat transferindeki anlaşmada yer alan 'hazırlık maçı' maddesine uyulmaması nedeniyle Galatasaray'a 500 bin euro ödeyecek.

25 Şubat 2021 Perşembe 18:40 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 18:40
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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Nordin Amrabat transferindeki anlaşmanın tamamının yerine getirilmediği gerekçesiyle İspanya La Liga ekibi Malaga'nın Galatasaray'a 500 bin Euro ödemesi yönünde karar verdi.

Faslı futbolcu Amrabat, 2013-2014 sezonun devre arasında Malaga'ya kiralık olarak gidip, 2015-2016 sezonun başında da 3.5 milyon Euro'luk bedelle transfer olmuştu.

Bu günlerde kariyerini Suudi Arabistan'ın Nasr takımında kariyerini sürdürüyor.

33 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'daki performansıyla Galatasaray'a imza atmıştı. Amrabat, sarı-kırmızılı takımın ardından Malaga, Watford ve Leganes formaları giydi.

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