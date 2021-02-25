25 Şubat 2021 Perşembe 18:40 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 18:40

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Nordin Amrabat transferindeki anlaşmanın tamamının yerine getirilmediği gerekçesiyle İspanya La Liga ekibi Malaga'nın Galatasaray'a 500 bin Euro ödemesi yönünde karar verdi.

Faslı futbolcu Amrabat, 2013-2014 sezonun devre arasında Malaga'ya kiralık olarak gidip, 2015-2016 sezonun başında da 3.5 milyon Euro'luk bedelle transfer olmuştu.

Bu günlerde kariyerini Suudi Arabistan'ın Nasr takımında kariyerini sürdürüyor.

33 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'daki performansıyla Galatasaray'a imza atmıştı. Amrabat, sarı-kırmızılı takımın ardından Malaga, Watford ve Leganes formaları giydi.