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Spor

Galatasaray'a Çin'den dünya yıldızı! Falcao gidiyor Hulk geliyor!

Katar takımlarının Radamel Falcao ile ilgilenmesinin ardından Galatasaray harekete geçti. Falcao'nun olası transerinde yıldız ismin yerini hızlı bir şekilde doldurmak isteyen yönetim Hulk'u gündemine aldı. Çin'de forma giyen süper yıldız ayrılmaya sıcak bakarken, maaşında da ciddi indirime gidebileceği öğrenildi

08 Nisan 2020 Çarşamba 11:11 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 11:11
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Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao'nun takımdan ayrılması durumunda o kalibrede bir forvet oyuncusu getirmek için kolları sıvadı. Xavi'nin çalıştırdığı Katar'dan Al Sadd takımı Kolombiyalı yıldızı, götürmekte kararlı görünürken menajerlerle yapılan görüşmelerde; Galatasaray'ın önüne taraftarları sevindirecek bir isim geldi: HULK. Formasını giydiği Shanghai ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek sambacının bir daha Çin'e dönmek istemediği için Avrupa'da takım aradığı bilgisi yönetimle paylaşıldı.

KAZAN KAZAN TAKTİĞİ

33 yaşındaki Hulk'un Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımdan teklif gelirse Çin'de kazandığı rakamın çok çok altında bir rakama imza atmak istediği belirtildi. Galatasaray yönetiminin, bonuslarla birlikte 7 milyon euro kazanan Falcao'dan daha düşük bir maliyetle Hulk'u getirme durumu ortaya çıkarsa bu fırsatı kaçırmak istemediği ifade edildi. Galatasaray yönetimi, yaşanan kriz döneminde Falcao'yu 10 milyon euro'ya satıp Hulk gibi bir yıldızla kadrosunu güçlendirerek iki kez kazanmanın hesaplarını yapıyor.

KOLEKSİYONCU

Kariyeri başarılarla dolu Hulk, Porto, Zenit ve Shanghai ile şampiyonluk ve gol krallıkları yaşadı. Ayrıca Brezilya ile 2013'te FIFA Konfederasyon Kupası'nı kazandı. 2011, 2012 ve 2015'te ise yılın futbolcusu seçildi.

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