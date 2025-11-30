İSTANBUL 16°C / 9°C
  Galatasaray'a Cuesta müjdesi! Sarı-kırmızılıların kapısı çalınacak
Spor

Galatasaray'a Cuesta müjdesi! Sarı-kırmızılıların kapısı çalınacak

Galatasaray'dan kiralık olarak Vasco da Gama'ya giden Carlos Cuesta, Brezilya ekibinde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Vasco'nun memnun kaldığı Kolombiyalı savunmacı için kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalarak kalıcı transfer görüşmesi yapması bekleniyor.

30 Kasım 2025 Pazar 18:45
Galatasaray'a Cuesta müjdesi! Sarı-kırmızılıların kapısı çalınacak
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve kiralık olarak Vasco da Gama'nın yolunu tutan Carlos Cuesta için sarı kırmızılılara müjdeli bir haber geldi.

Brezilya ekibi Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Carlos Cuesta'nın bonservisi için harekete geçiyor.

Bola Vip'te yer alan habere göre, Kolombiyalı savunma oyuncusu, Vasco da Gama'da sezonun başarılı isimlerinden biri olarak görülüyor. Vasco Da Gama, Cuesta'nın geleceği konusunda risk almak istemiyor ve 26 yaşındaki futbolcunun kalıcı transferi konusunda harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haberde Brezilya temsilcisinin, Carlos Cuesta'nın bonservisi için kısa süre içerisinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı da belirtildi. Ayrıca Vasco da Gama'nın, Cuesta'nın performansının yanı sıra Kolombiyalı oyuncuya farklı teklif gelebileceği ve kafasının karışabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurduğu ve bonservis için hızlı hareket etmek istediği ifade edildi.

