Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve kiralık olarak Vasco da Gama'nın yolunu tutan Carlos Cuesta için sarı kırmızılılara müjdeli bir haber geldi.

Brezilya ekibi Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Carlos Cuesta'nın bonservisi için harekete geçiyor.

Bola Vip'te yer alan habere göre, Kolombiyalı savunma oyuncusu, Vasco da Gama'da sezonun başarılı isimlerinden biri olarak görülüyor. Vasco Da Gama, Cuesta'nın geleceği konusunda risk almak istemiyor ve 26 yaşındaki futbolcunun kalıcı transferi konusunda harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haberde Brezilya temsilcisinin, Carlos Cuesta'nın bonservisi için kısa süre içerisinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı da belirtildi. Ayrıca Vasco da Gama'nın, Cuesta'nın performansının yanı sıra Kolombiyalı oyuncuya farklı teklif gelebileceği ve kafasının karışabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurduğu ve bonservis için hızlı hareket etmek istediği ifade edildi.