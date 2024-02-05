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  • Galatasaray'a Daichi Kamada müjdesi! ''Bırakın beni gideyim'' dedi
Spor

Galatasaray'a Daichi Kamada müjdesi! ''Bırakın beni gideyim'' dedi

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Daichi Kamada, formasını giydiği Lazio'dan ayrılmak istiyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri, Daichi Kamada'yı son 5 maçta yedek kulübesinde bekletti. Galatasaray, bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçti. İşte detaylar...

5 Şubat 2024 Pazartesi 19:26 - Güncelleme:
Galatasaray'a Daichi Kamada müjdesi! ''Bırakın beni gideyim'' dedi
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Galatasaray, ara transfer döneminin son demlerinde gaza bastı. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Cimbom, Lazio'da forma giyen Daihci Kamada için düğmeye bastı. Japon futbolcu için Çizme ekibinde beklenmeyen bir olay oldu.

DAİCHİ KAMADA AYRILIĞI KAFASINA KOYDU!

Japon yıldız Daichi Kamada, son 5 maçta yedek kulübesinde kaldı. İtalyan medyası; 27 yaşındaki futbolcunun, daha önce kariyerinde böyle birşey yaşamadığı ve Lazio'ya imza atarken bunu beklemediğini yazdı. Öte yandan, yıldız oyuncunun takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu aktarıldı.

GALATASARAY'A GÜN DOĞDU!

Cimbom, Daichi Kamada'yı kadrosuna katmak isterken Japon futbolcu, Türkiye'ye sıcak bakmıyordu. Artık 5 büyük ligde transfer döneminin sona ermesiyle, sarı kırmızılılar bu duruma avantaja çevirebilir. Forma bulamama sıkıntısı yaşayan Kamada'nın artık Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Çizme ekibiyle 22 maça çıkan yıldız oyuncu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi ve 1.046 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcunun piyasa değeri ise 20 milyon euro.

Star Gazetesi

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