Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. hafta mücadelesinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini 3. ve 33. dakikalarda Victor Osimhen, 60. dakikada ise Yunus Akgün kaydetti. Konuk ekibin tek golü 76. dakikada Andreas Helmersen'den geldi.

Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Aslan, hem sahada hem kasada kazandı. UEFA'nın galibiyet primleri kapsamında Galatasaray, Bodo/Glimt zaferiyle 2 milyon 100 bin Euro gelir elde etti. Liverpool galibiyetiyle birlikte toplam kazancı 4 milyon 200 bin Euro'ya (yaklaşık 205 milyon TL) ulaştı.