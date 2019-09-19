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Galatasaray'a dev gelir

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk mücadelesinde Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya geldi. 0-0'lık skorla beraber Sarı-kırmızılı ekip beraberlik primini de kasasına koydu.

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Galatasaray, beraberlik karşılığı 900 bin euro (yaklaşık 5.6 milyon TL) gelir elde etmiş oldu.
 
Beraberlik primiyle birlikte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir 36 milyon euro'yu (225.5 milyon TL) aştı.
 
SANTRA YAPILMADAN 35.25 MİLYON EURO
 
Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında Türkiye'yi tek başına temsil edecek Sarı-Kırmızılı takım, gruplar başlamadan önce 35 milyon euro civarında bir geliri garantilemişti.  G.Saray, 15 milyon 250 bin Euro katılım ile yaklaşık 20 milyon Euro yayın gelirini kasasına katılmayı garantiledikten sonra koymuyştu.
 
Gruplarda her galibiyet 2.7 milyon Euro, beraberlik durumunda ise 900 bin Euro gelecek.Galatasaray geçtiğimiz sezon 34 milyon 200 bin gelir elde etmişti.
 
SporX
 

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