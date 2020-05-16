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Spor

Galatasaray'a Diagne piyangosu!

Diagne'nin kiralık olarak forma giydiği Club Brugge'un Belçika'da şampiyon ilan edilmesi sarı kırmızılılara ekstra para kazandırdı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:24 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:24
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Club Brugge'ün şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı. Sarı-kırmızılı takım, Mbaye Diagne'yi Belçika Ligi ekibine kiralık olarak göndermişti. Kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Galatasaray'a dönecek olan Senegalli futbolcu takımına ekstra para kazandıracak.

CLUB BRUGGE ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ

Ligler ertelenmeden önce play-off sezonu öncesi 15 puan farkla lider olan Club Brugge şampiyon ilan edildi. 20 puanla son sırada yer alan Waasland Beveren ise küme düştü. Waasland Beveren kulübü bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

ÖZEL MADDE DEVREYE GİRECEK!

Belçika Ligi'nde şampiyon ilan edilen Club Brugge, Diagne transferindeki anlaşma gereği Galatasaray'a bonus ödemesi yapacak. 

Sabah

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