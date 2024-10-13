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Spor

Galatasaray'a dönecek mi? İşte Werder Bremen'in Derrick Köhn kararı

Galatasaray'ın Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn için Alman kulübünün yöneticisi Peter Niemeyer açıklamalarda bulundu. Oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına dair soruya Peter Niemeyer 'Bunun kararını sezon sonu vereceğiz.' dedi. İşte detaylar...

13 Ekim 2024 Pazar 15:42 - Güncelleme:
Galatasaray'a dönecek mi? İşte Werder Bremen'in Derrick Köhn kararı
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Werder Bremen yöneticisi Peter Niemeyer, Galatasaray'dan kiraladıkları Derrick Köhn için açıklamalar yaptı.

"Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonu kullanılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Niemeyer, "Derrick Köhn, şu ana kadar beklentilerimizi karşılamayı başardı." dedi.

"KARARI SEZON SONU VERECEĞİZ"

Ekonomik durumu göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirten Peter, "Şimdi bunu düşünmenin zamanı değil, çünkü ekonomik durumumuzu her zaman göz önüne almalıyız. Bunun kararını sezon sonu vereceğiz." diye konuştu.

SATIN ALMA OPSİYONU NE KADAR?

Werder Bremen, Derrick Köhn'ün bonservisini almak isterse, Galatasaray'a 5,125 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun kiralama sürecinde 400 bin euro başarı bonusu da yer alıyor.

Ayrıca, oyuncunun bonservisi şarta bağlı bonuslarla 300 bin euro daha yükselebilir.

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