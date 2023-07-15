Galatasaray'a Dries Mertens piyangosu! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı

Bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda performansı ile kilit rol oynayan Dries Mertens için transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda oynadığı futbol ile büyük beğeni toplayan Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan rekor teklif geldi.

DRIES MERTENS BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferlerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray başarılı oyuncusu Dries Mertens'i bonservis bedeli olmaksızın Serie A ekibi Napoli'den kadrosuna katmıştı. Yetenekli futbolcu geçen sezon gösterdiği istikrarlı performans ile hem teknik direktör Okan Buruk'un hem de taraftarın takdirini kazandı ve ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu.

REKOR TEKLİF

Geçen yılki sözleşmesi oynadığı maç sayısına bağlı olarak 1 yıl daha uzayan Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan sürpriz talip çıktı. Nicolò Schira'nin haberine göre, Suudi Arabistan ekibi futbolcu Mertens'e 2 yıllık anlaşma ve 10 ila 11 milyon euro arasında bir teklif sunduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılı ekibin teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ayrıca Galatasray oyuncunun transfer olması durumunda yerini genç bir futbolcu ile doldurmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

BU SEZONKİ PERFOMANSI

Geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 33 remi maça çıkan Belçikalı futbolcu bunların 29'unda ilk 11'de maça başladı. 2256 dakika oyunda kalan forvet 7 gol, 4 asist ile skora katkı sağladı.