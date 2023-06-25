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Spor

Galatasaray'a dudak uçuklatan teklif! Kasa dolacak

Galatasaray hem forma hem de stat sponsorluğu için iki firmayla anlaştı. Sarı kırmızılılar dev bir geliri kasasına koyacak.

25 Haziran 2023 Pazar 00:20 - Güncelleme:
Galatasaray'a dudak uçuklatan teklif! Kasa dolacak
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Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmalarının yanı sıra sponsorluk için de görüşmelerini sürdürüyordu. Sarı kırmızılılar için flaş bir gelişme yaşandı.

İKİ FİRMA İLE ANLAŞMA

Spor Gecesi Digitale'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray hem forma hem de stat sponsorluğu için iki firmayla anlaştı.

YILLIK VERİLECEK PARA

İki firmanın Galatasaray'a yıllık toplam 500 milyon TL ödeyeceği ifade edildi.

5 YILDA ÇILGIN RAKAM

Sarı kırmızılıların bu anlaşmadan 5 yılda toplamda 2,5 milyar TL kazanacağı ifade edildi.

RESMİ ANLAŞMA BEKLENİYOR

Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde bu anlaşmayla ilgili resmi açıklamayı yapmasının beklendiği kaydedildi.

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