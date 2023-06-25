Galatasaray'a dudak uçuklatan teklif! Kasa dolacak

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmalarının yanı sıra sponsorluk için de görüşmelerini sürdürüyordu. Sarı kırmızılılar için flaş bir gelişme yaşandı.

İKİ FİRMA İLE ANLAŞMA

Spor Gecesi Digitale'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray hem forma hem de stat sponsorluğu için iki firmayla anlaştı.

YILLIK VERİLECEK PARA

İki firmanın Galatasaray'a yıllık toplam 500 milyon TL ödeyeceği ifade edildi.

5 YILDA ÇILGIN RAKAM

Sarı kırmızılıların bu anlaşmadan 5 yılda toplamda 2,5 milyar TL kazanacağı ifade edildi.

RESMİ ANLAŞMA BEKLENİYOR

Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde bu anlaşmayla ilgili resmi açıklamayı yapmasının beklendiği kaydedildi.