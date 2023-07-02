Galatasaray'a Emin Bayram için sürpriz teklif

İngiliz ekibi, 20 yaşındaki stoper için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti.

GALATASARAY KABUL ETMEDİ

Emin Bayram, İngiltere'den gelen teklife sıcak bakarken, Galatasaray, gelen bu teklifi düşük buldu ve kabul etmedi.

Stoke City, 2.5 milyon euro'luk rakamı yükseltirse, Emin Bayram satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Stoke City'nin yolunu tutacak.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Emin Bayram, geçtiğimiz sezon 11 maçta süre buldu.

20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.