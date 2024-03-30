Galatasaray'a Emin Bayram piyangosu! Transferi resmen duyurdular

Galatasaray'dan sezon başında kiralık olarak ayrılarak Westerlo'ya giden Emin Bayram, etkili performansıyla Belçika'da dillere destan oldu. Galatasaray'a piyango vurdu.

GALATASARAY'A EMİN BAYRAM PİYANGOSU

Bonservisini Galatasaray'da bulunduran Emin Bayram, kiralık olarak formasını giydiği Belçika'da dillere destan oldu. Genç stoper, performansıyla dikkat çekerken, Belçika devleri de Emin Bayram'ı transfer radarına aldı. Aktarılan habere göre; Club Brugge ve Anderlecht, Emin Bayram'ın durumunu yakından takip ediyor. Belçika'nın 2 dişli ekibinin, 20 yaşındaki stoperi bonservisiyle kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

SEZON KARNESİ

Emin Bayram, bu sezon Belçika ekibiyle 24 maçta süre aldı. Genç yıldızın piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak belirtiliyor.

Star Gazetesi