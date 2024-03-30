İSTANBUL 24°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2024 Cumartesi / 21 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a Emin Bayram piyangosu! Transferi resmen duyurdular
Spor

Galatasaray'a Emin Bayram piyangosu! Transferi resmen duyurdular

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı Emin Bayram, performansıyla etkilemeye devam ediyor. Belçika'nın dev kulüpleri Emin Bayram'a talip oldu.

30 Mart 2024 Cumartesi 20:05 - Güncelleme:
Galatasaray'a Emin Bayram piyangosu! Transferi resmen duyurdular
ABONE OL

Galatasaray'dan sezon başında kiralık olarak ayrılarak Westerlo'ya giden Emin Bayram, etkili performansıyla Belçika'da dillere destan oldu. Galatasaray'a piyango vurdu.

GALATASARAY'A EMİN BAYRAM PİYANGOSU

Bonservisini Galatasaray'da bulunduran Emin Bayram, kiralık olarak formasını giydiği Belçika'da dillere destan oldu. Genç stoper, performansıyla dikkat çekerken, Belçika devleri de Emin Bayram'ı transfer radarına aldı. Aktarılan habere göre; Club Brugge ve Anderlecht, Emin Bayram'ın durumunu yakından takip ediyor. Belçika'nın 2 dişli ekibinin, 20 yaşındaki stoperi bonservisiyle kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

SEZON KARNESİ

Emin Bayram, bu sezon Belçika ekibiyle 24 maçta süre aldı. Genç yıldızın piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak belirtiliyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.