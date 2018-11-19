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Galatasaray'a Fernando müjdesi

Sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sakatlığı geçen Fernando, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda dayanıklılık oyunu oynandığı bildirildi.

Sakatlığı geçen Fernando Reges'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı.

Eren Derdiyok ve Yuto Nagatomo'nun antrenörler eşliğinde sahada adaptasyon çalışmaları yaptığı belirtildi.

A Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı maç öncesinde kasığında zorlanma hisseden Serdar Aziz'in tedavisine başlandığı, oyuncunun durumunun perşembe günü yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacağı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(AA)

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