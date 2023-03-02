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Spor

Galatasaray'a Florya müjdesi! 40 dönümlük arazi satın alındı

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin üzerinde bulunduğu arazinin kulübe ait olmayan 40 dönümlük bölümünün tapusunu aldı. Arazi için 1 milyar 171 milyon 800 bin TL ödendiği açıklandı.

2 Mart 2023 Perşembe 19:56 - Güncelleme:
Galatasaray'a Florya müjdesi! 40 dönümlük arazi satın alındı
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Galatasaray Kulübü, Florya arazisini birleştirme yolunda önemli bir adım daha attı.

Emlak Konut GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi'nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmazı KDV dahil 1 milyar 171 milyon 800 bin TL bedelle satılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KEMERBURGAZ YAPILACAK, FLORYA'DAN ÇIKILACAK

Galatasaray'da Futbol A Takım tesislerinin Kemerburgaz'da inşa edilecek komplekse taşınmasının ardından Florya yıkılacak.

Ayrıca altyapının bir bölümü Büyükçekmece'deki, merhum başkan Özhan Canaydın tarafından alınan araziye yapılacak tesise taşınacak.

FLORYA'DAN 4 MİLYAR TL BEKLENİYOR

Galatasaray, Florya'da hayata geçirilecek olan konut projesiyle birlikte yaklaşık 4 milyar TL'lik bir gelir bekliyor.

REZİDANSLARIN PARASI KEMERBURGAZ'A

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde inşaat yapabilmek için Kemerburgaz arazisine yeni tesislerini inşa etmesi gereken sarı-kırmızılı kulüp, bu projeye de start veriyor.

Galatasaray, aralık ayında duyurduğu GS Leo Residences projesinden gelecek olan gelirle Kemerburgaz'daki tesisleri inşa edecek. Mecidiyeköy'de bulunan bina için geliştirilen projeden de yaklaşık 1.5 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, hem futbol takımlarının daha iyi şartlar altında antrenman yapması hem de Florya'da planlanan inşaatın bir an evvel başlaması için Kemerburgaz tesislerini yeni sezona yetiştirmeye çalışacak.

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