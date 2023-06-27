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Spor

Galatasaray'a Fofana transferinde rakip çıktı

Union Berlin'in, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan David Datro Fofana ile ilgilendiği öğrenildi.

27 Haziran 2023 Salı 14:17 - Güncelleme:
Galatasaray'a Fofana transferinde rakip çıktı
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Galatasaray'a David Datro Fofana transferi için yeni bir rakip çıktı.

Bild'de yer alan habere göre, gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Union Berlin'in 20 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği aktarıldı.

TRANSFER İÇİN KİRALIK SEÇENEĞİ

Alman temsilcisinin, genç oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmasının zor olduğu, bu nedenle transfer için kiralık seçeneğinin masada olduğu vurgulandı.

FRANSIZ EKİPLERİ TAKİPTE

Fofana ile ayrıca Nice, Lille, Strasbourg gibi ekiplerin de ilgilendiğinin altı çizildi.

Chelsea, Fofana'yı geçtiğimiz ara transfer döneminde 12 milyon euro bedelle Molde'den kadrosuna katmıştı. Fildişili futbolcu, İngiliz ekibinde sadece 4 maçta süre bulabildi.

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