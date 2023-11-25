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Spor

Galatasaray'a forma satışlarından dev gelir

Galatasaray, forma satışlarından 750 milyon liralık dev bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

25 Kasım 2023 Cumartesi 11:41 - Güncelleme:
Galatasaray'a forma satışlarından dev gelir
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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve için sıkı bir yarışa giren Galatasaray'da forma satışları tavan yaptı. Sarı-kırmızılıların aldığı iyi sonuçlar ve kurulan yıldızlar topluluğu kadro forma satışlarına olumlu yansıdı.

HEDEF 700 BİN FORMA

Davidson Sanchez, Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech, Tete, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Cedric Bakambu gibi başarılı kariyerlere sahip olan isimleri kadrosuna katmasının ardından bu sezon 392 bin forma satan sarı-kırmızılar, hedefini 700 bin olarak belirledi.

HEDEF 750 MİLYON LİRA

Böylece kulübün hedefinin gerçekleşmesi halinde kasanın dolacağı ve 750 milyon lira gireceği belirtildi. Cim-Bom, parçalı ve beyaz formalardan oluşan yeni ürünleri de Galatasaray Store'larda satışa çıkardı. 1990 liradan satışa çıkarılan bu formalara da sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi büyük oldu.

98 bin yeni forma storelarda yerini alırken bunların önemli kısmının kısa sürede tükendiği belirtildi. Yeni sezonda Nike yerine Puma ile devam etme kararı alırken 5 senelik 25 milyon euro'ya imza atan sarı-kırmızılıların forma satışı için daha büyük bir hedef koyacağı belirtildi.

Özellikle forma tedarikinde sorun yaşanmayacağı için konulan hedefin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu vurgulandı.

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