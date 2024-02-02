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Spor

Galatasaray'a Francisco Moura'dan ret!

Transfer hamlelerini devam ettiren Galatasaray, Amalicao'da forma giyen sol bek Francisco Moura için yaptığı teklif geri çevrildi.

2 Şubat 2024 Cuma 11:42 - Güncelleme:
Galatasaray'a Francisco Moura'dan ret!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek hamlesi için yeni bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Amalicao forması giyen Francisco Moura için teklif yaptı.

Haberde Galatasaray'ın 500 bin euro kiralama bedeli ve "sezonun geride kalan resmi maçlarının en az %25'inde ilk 11 oynarsa: zorunlu satın alma 2.5 milyon euro olarak devreye girer" maddesi içeren bir teklif yaptığı ancak Famalicao'nun bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

24 yaşındaki Portekizli sol bek, bu sezon Famalicao formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 4 asist kaydetti.

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