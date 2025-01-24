Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi yapılan son idmanda teknik heyeti sevindiren bir gelişme yaşandı.
Bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Galatasaray'ın Konyaspor maçı hazırlıkları kapsamında yaptığı son idmanda takımla çalıştı.
Sakatlığını atlatan ve hazır durumda bulunan Gabriel Sara, Okan Buruk'un şans vermesi halinde Konyaspor maçında forma şansı bulabilecek durumda.
Okan Buruk'un Sara'yı kadroya alması ancak ilk 11'de başlatmaması bekleniyor.