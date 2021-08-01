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Spor

Galatasaray'a Gedson Fernandes'den kötü haber

Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde yer alan Gedson Fernandes hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Hazırlık maçlarında da Jorge Jesus tarafından oynatılan orta saha oyuncusu Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçı kadrosuna dahil edildi.

1 Ağustos 2021 Pazar 00:06 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 00:06
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Galatasaray 'ın geçen sezon devre arasında kiraladığı ve bu sezon başında da uzun süre transferi için mücadele ettiği Gedson Fernandes hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

UEFA KADROSUNDA YER ALIYOR

Fanatik'in derlediği haberde, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme aşamasında Spartak Moskova ile oynayacak Benfica, UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Listede 83 numaralı forması ile Gedson Fernandes de yer aldı. Hazırlık maçlarında da teknik direktör Jorge Jesus tarafından oynatılan orta saha oyuncusunun bu gelişme sonrasında takımında kalması bekleniyor.

Gedson Ferandes geçen sezon Galatasaray forması altında 18 resmi maça çıkarken 1 gol - 3 asist yapmıştı. Teknik direktör Fatih Terim orta saha için Gedson'un transferini ısrarla istediği biliniyor. Terim geçtiğimiz günlerde, "Gedson Galatasaray'da çok mutlu oldu, biz de onu seviyoruz ancak bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Buna rağmen 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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