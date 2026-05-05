Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili mesaj veren Zaniolo, Udinese'de uzun yıllar kalmaya hazır olduğunu dile getirdi.

UDINESE TERCİHİ

Zaniolo, "Udinese'yi seçme kararının sebebi nedir?" sorusunun ardından, "Geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğimi inkar etmiyorum. Fırsatlar azalıyordu. Aston Villa'daki dönemim iyi başlamıştı ancak kötü bitti. Atalanta'da sakatlığım dezavantaj oldu ve yüzden Gasperini gibi büyük bir teknik direktörün benden istediği şeyleri yapamadım. Sonra Fiorentina'da da kendimi gösteremedim. Bu, üst düzeyde kalmak için son şanstı ve ben de hemen yakaladım. Udinese'nin oyuncuları yeniden canlandırma ve geliştirme konusunda başarılı olduğunu biliyordum. Mükemmel bir uyum oldu. Ben de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdim." yanıtını verdi.

"GALATASARAY İZİN VERDİ"

Gelmeden önce Udinese'nin sportif direktörü Gökhan İnler ile iletişim halinde olup olmadığına yönelik soruya cevap veren 26 yaşındaki futbolcu, "Evet, onunla ve teknik direktörle görüştüm. Birkaç video görüşmesi yaptık. Galatasaray beni bırakmak için başka bir oyuncu almak istiyordu. Kararsız kaldım, sonra Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer etti ve bana izin verdi. Transfer döneminin son 5-6 dakikasında olan bir şeydi." dedi.

İTALYA MİLLİ TAKIMI

İtalya Milli Takımı ile ilgili görüşlerini aktaran ve bir kez daha kadroya geri dönmek istediğini dile getiren Zaniolo, "Milli takım, bence her çocuğun futbol oynamaya başladığında kurduğu bir rüya ve bir oyuncunun ulaşmayı hedefleyebileceği en üst seviye. Her zaman Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ettim. 2006'da İtalya'nın kazandığı zamanı hatırlıyorum. Milli takım, tüm taraftarları bir araya getirmenin tek yolu. En büyük hedeflerimden birisi o kadarda yer almak. Tabii ki kararları verenler var ve bu kararlara saygı duyulmalı. Milli takım için zor bir dönem ama hepimiz bir arada kalmalıyız. Milli takıma çok önem verdiğim için elbette üzüldüm ama kadroda olmak için hala zamanım var." diye konuştu.

"KALMAYA HAZIRIM"

Geleceğiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan İtalyan futbolcu, "Her zaman söyledim ve geçen günler bu fikrimi pekiştirdi, Udinese'ye yaptıklarından dolayı inanılmaz bir minnettarlık duyuyorum. Kulüple konuşacağız. Kalmaya hazırım hatta uzun yıllar kalmaya hazırım. Hala konuşmamız gerekiyor ancak Udinese'nin bana yapacağı her türlü teklifi değerlendireceğim. Bu kulübe karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum." sözlerini sarf etti.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de bu sezon 33 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

UDINESE'NİN PLANI

Galatasaray ve Udinese arasında yapılan anlaşmaya göre, Udinese'nin İtalyan futbolcu için iki farklı opsiyonu bulunuyor:

-5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay

-10 milyon euro bonservis

Udinese, 10 milyon euro'luk seçeneği kullanarak Zaniolo'yu kalıcı olarak kadrosunda tutmak istiyor.