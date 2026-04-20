Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, Milan ile oynanan maçın ardından konuştu. Danimarkalı savunma oyuncusu, geleceği için gelen soruya da yanıt verdi.

GELECEĞİ İÇİN YANIT

Nelsson, "Gelecek yıl Verona'da mı olacaksın?" sorusunun ardından, "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum, geleceği düşünmüyorum. Geleceğim hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Şu anda bunu düşünmüyorum." diye konuştu.

GALATASARAY SÖZLEŞMESİ

27 yaşındaki savunma oyuncusu, daha önce yaptığı açıklamada bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a geri dönmek istemediğini söylemişti. Victor Nelsson'un, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

8 MİLYON EURO

Hellas Verona'nın, Galatasaray ile yapılan anlaşmaya göre Nelsson'un sözleşmesinde 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonu buluyor. Ancak Hellas Verona'nın, İtalya Serie A'da küme düşme hattında yer alması nedeniyle bu opsiyonun kullanılması beklenmiyor.

VERONA'DA 33 MAÇ

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla giden 27 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon İtalyan ekibinde 33 maçta süre buldu.