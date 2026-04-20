  • Galatasaray'a geri dönecek mi? Victor Nelsson'dan geleceği için açıklama
Galatasaray'a geri dönecek mi? Victor Nelsson'dan geleceği için açıklama

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Hellas Verona'ya kiralık olarak gönderdiği Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson geleceği hakkında konuştu. Victor Nelsson gelecekteki durumunun belirsiz olduğunu belirtti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Nisan 2026 Pazartesi 11:40 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, Milan ile oynanan maçın ardından konuştu. Danimarkalı savunma oyuncusu, geleceği için gelen soruya da yanıt verdi.

GELECEĞİ İÇİN YANIT

Nelsson, "Gelecek yıl Verona'da mı olacaksın?" sorusunun ardından, "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum, geleceği düşünmüyorum. Geleceğim hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Şu anda bunu düşünmüyorum." diye konuştu.

GALATASARAY SÖZLEŞMESİ

27 yaşındaki savunma oyuncusu, daha önce yaptığı açıklamada bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a geri dönmek istemediğini söylemişti. Victor Nelsson'un, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

8 MİLYON EURO

Hellas Verona'nın, Galatasaray ile yapılan anlaşmaya göre Nelsson'un sözleşmesinde 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonu buluyor. Ancak Hellas Verona'nın, İtalya Serie A'da küme düşme hattında yer alması nedeniyle bu opsiyonun kullanılması beklenmiyor.

VERONA'DA 33 MAÇ

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla giden 27 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon İtalyan ekibinde 33 maçta süre buldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehrin ortasında başıboş köpek saldırısı: 19 yaşındaki genç canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
