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Spor

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Inter'den beklenmeyen hamle

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basının haberine göre InterHakan Çalhanoğlu'nun olası ayrılığı durumunda onun yerini Adrian Bernabe ile doldurmak istiyor.

Haber Merkezi23 Haziran 2025 Pazartesi 18:27 - Güncelleme:
Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Inter'den beklenmeyen hamle
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Inter, yaz transfer dönemi için ismi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş bir karara imza attı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre: İtalyan yöneticiler, Hakan Çalhanoğlu'nun olası ayrılığı durumunda onun yerini Adrian Bernabe ile doldurmak istiyor.

BÜYÜK ÇIKIŞ YAPANLARDAN İSİMLERDEN

2001 doğumlu İspanyol merkez orta saha oyuncusun, geçen Serie A sezonunun en büyük çıkış yapan futbolcularından biri olarak gösterildiği aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olması durumunda hazırlıksız yakalanmak istemeyen Inter'in böyle bir tedbir aldığı belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Parma forması ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Andrian Bernabe, 1461 dakika sahada kaldı ve 1 gol / 1 asistlik performans sergiledi.

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