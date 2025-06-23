Inter, yaz transfer dönemi için ismi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş bir karara imza attı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre: İtalyan yöneticiler, Hakan Çalhanoğlu'nun olası ayrılığı durumunda onun yerini Adrian Bernabe ile doldurmak istiyor.

BÜYÜK ÇIKIŞ YAPANLARDAN İSİMLERDEN

2001 doğumlu İspanyol merkez orta saha oyuncusun, geçen Serie A sezonunun en büyük çıkış yapan futbolcularından biri olarak gösterildiği aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olması durumunda hazırlıksız yakalanmak istemeyen Inter'in böyle bir tedbir aldığı belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Parma forması ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Andrian Bernabe, 1461 dakika sahada kaldı ve 1 gol / 1 asistlik performans sergiledi.