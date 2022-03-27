Galatasaray'a Halil Dervişoğlu faturası! Dudak uçuklatan rakam

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da yıllık olağan genel kurulda başkan Burak Elmas döneminde transferlere ödenen ücretlerin açıklanmasının ardından gündem oldu. Sezon başından bu yana kötü performansıyla tepki çeken Halil Dervişoğlu'nun sarı-kırmızılı takıma maliyeti dudak uçuklattı.

HALİL DERVİŞOĞLU, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz aylarında Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe maçında yedek kulübesinde verdiği görüntüyle tepki çeken Halil Dervişoğlu, o karşılaşmadan bu yana hiçbir maçta süre alamadı.

MAALİYETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın olağan genel kurul toplantısında başkan Burak Elmas döneminde transferlere ödenen ücretlerin açıklanmasıyla Halil Dervişoğlu'nun sarı-kırmızılılara maliyeti ortaya çıktı.

İşte Halil Dervişoğlu'nun sarı-kırmızılılara maliyeti:

Kiralama: 1 milyon euro

Maaş: 21/22 sezonu 8 milyon TL

Menajer tutarı: 881 bin TL

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Halil Dervişoğlu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 26 resmi maçın 17'sinde ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki milli golcü bu karşılaşmalarda takımına 4 gol ve 1 asistle katkıda bulunabildi.