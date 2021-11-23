İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2021 Salı / 18 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,7877
  • EURO
    14,3907
  • ALTIN
    736.696
  • BIST100
    1777.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a hazırlanan Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh gelişmesi
Spor

Galatasaray'a hazırlanan Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh gelişmesi

Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da, sakatlığı devam eden Benjamin Tetteh ise takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladı.

AA23 Kasım 2021 Salı 15:06 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 15:06
ABONE OL

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sakatlığı devam eden Benjamin Tetteh ise takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.