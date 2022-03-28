Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi! Sürpriz gelişme

Henry Onyekuru, Olympiacos'ta aradığını bulamadı. Yunan ekibinin transferde adı Galatasaray ve Başakşehir ile de anılan Henry Onyekuru'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.

OLYMPİACOS, HENRY ONYEKURU'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre; Olympiacos, yaz aylarında Henry Onyekuru'yu elinden çıkarmak istiyor. Yunan ekibi, Onyekuru için 4-5 milyon euro civarında bir teklif bekliyor.

KİRALIK OLARAK DA GÖNDERİLEBİLİR

Haberde Olympiacos'un iyi bir teklif gelmemesi halinde Onyekuru'yu kiralık olarak göndermeye de sıcak baktığı belirtildi.

HENRY ONYEKURU, GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR'İN GÜNDEMİNDE

Henry Onyekuru'nun adı uzun süredir eski takımı Galatasaray ve Başakşehir ile anılıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Nijeryalı oyuncunun transfer görüşmeleri için geldiği iddia edilmişti.

YUNANİSTAN KARNESİ

Geçmişte Galatasaray'da da forma giyen Henry Onyekuru, Olympiacos'ta 27 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer alırken bu karşılaşmada yalnızca 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.