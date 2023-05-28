Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş bir transfer iddiası geldi. Cimbom'un, yeni sezonda kadrosunda tutmak istediği golcü oyuncu için çok sürpriz bir takım devreye girdi. İşte transferin ayrıntıları...

HEDEF KALİTELİ OYUNCULAR

Süper Lig'de şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Dursun Özbek ve kurmayları, Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba katarak yol haritasını çizecek. Yönetim transferde bu sezon olduğu gibi yine yıldız isimlere yönelecek. Sarı kırmızılılarda temel hedef, eldeki oyuncuları korumak ve bu kadronun üzerine kaliteli futbolcuları transfer etmek.

GELECEĞİ MERAK KONUSU

Cimbom'da en çok merak edilen konulardan birisi de Mauro Icardi'nin geleceğiydi. Arjantinli yıldız bu sezon sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla fark yarattı. 30 yaşındaki forvet bu sezon 24 maça çıktı. Icardi bu karşılaşmalarda 20 gol attı. Ayrıca 8 asist yaptı.

İSPANYOL MEDYASI DUYURDU

Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en önemli silahı olan Icardi'nin, yeni sezonda kalıp kalmayacağı ise belirsizdi. Ancak başarılı oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Icardi transferine dair haberi İspanyol basını duyurdu. İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Mauro Icardi transfer için harekete geçti.

PSG'YE DÖNECEK

Todofichajes'te yer alan habere göre İspanyol ekibi, 30 yaşındaki golcüye ilgi göstermeye başladı.. Icardi'nin, Galatasaray ile olan kiralık anlaşmasının sona ermesinin ardından PSG'ye döneceği belirtildi. Fransız ekibinin de Icardi'nin ayrılığı için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

SIMEONE DE İSTİYOR

Bu durumun da Icardi transferini Atletico Madrid için çok dikkat çekici bir hale getirdiği ifade edildi.. Ayrıca teknik direktör Diego Simeone'nin, vatandaşı olan Icardi'nin kadroya katılmasına sıcak baktığı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Böylelikle İtalyan ve Arjantin ekiplerinin yanı sıra Galatasaray'a Icardi transferinde Atletico Madrid de rakip olmuş oldu. Yıldız santforun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Icardi'nin PSG ile olan kontratı 2024 yılında sona erecek.