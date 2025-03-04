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Spor

Galatasaray'a iki iyi haber birden! Yunus Akgün ve Alvaro Morata geri dönüyor

Galatasaray'dan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Alvaro Morata ile sarı kart cezası sona eren Yunus Akgün Alanyaspor maçıyla birlikte sahalara geri dönüyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Mart 2025 Salı 10:42 - Güncelleme:
Galatasaray'a iki iyi haber birden! Yunus Akgün ve Alvaro Morata geri dönüyor
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda olan Galatasaray'ın iki yıldızı, bu hafta oynanacak Alanyaspor maçıyla sahalara dönüyor.

YUNUS AKGÜN GERİ DÖNÜYOR

Sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayan Yunus Akgün, Alanyaspor maçında süre alabilecek.

MORATA DA GELİYOR

Yunus Akgün'ün yanı sıra Alvaro Morata da takıma dönüyor.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata'nın da Alanyaspor maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlayan teknik direktör Okan Buruk da kritik müsabakada saha kenarında olacak.

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