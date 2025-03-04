Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda olan Galatasaray'ın iki yıldızı, bu hafta oynanacak Alanyaspor maçıyla sahalara dönüyor.

YUNUS AKGÜN GERİ DÖNÜYOR

Sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayan Yunus Akgün, Alanyaspor maçında süre alabilecek.

MORATA DA GELİYOR

Yunus Akgün'ün yanı sıra Alvaro Morata da takıma dönüyor.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata'nın da Alanyaspor maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlayan teknik direktör Okan Buruk da kritik müsabakada saha kenarında olacak.