Galatasaray'a iki müjde birden!

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçına çevrildi.

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselecek olan Cim-Bom'a iyi haberler ardı ardına gelmeye başladı.

Sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez ve Adana Demirspor karşısında süre alamayan Faslı yıldız Hakim Ziyech'in zorlu maçta görev almasının önünde bir engel kalmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag deplasmanında savunmanın göbeğini Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'ya emanet edecek. Sanchez'in yokluğunda savunmada görev yapan Kaan Ayhan ise yeniden orta sahaya çekilecek.