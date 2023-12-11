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Spor

Galatasaray'a iki müjde birden!

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'den müjdeli haber geldi. İki yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanacak maçta formalarına kavuşacak.

Akşam11 Aralık 2023 Pazartesi 10:28 - Güncelleme:
Galatasaray'a iki müjde birden!
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Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçına çevrildi.

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselecek olan Cim-Bom'a iyi haberler ardı ardına gelmeye başladı.

Sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez ve Adana Demirspor karşısında süre alamayan Faslı yıldız Hakim Ziyech'in zorlu maçta görev almasının önünde bir engel kalmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag deplasmanında savunmanın göbeğini Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'ya emanet edecek. Sanchez'in yokluğunda savunmada görev yapan Kaan Ayhan ise yeniden orta sahaya çekilecek.

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