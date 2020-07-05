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Spor

Galatasaray'a ikinci Cezayirli geliyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki Cezayirli sol açık Youcef Belaili için nabız yoklamaya başladı.

05 Temmuz 2020 Pazar 19:18 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 19:18
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Cezayir basınında çıkan haberlere göre; Galatasaraylı yetkililer, Belaili'nin menajeri aracılığıyla transferin şartlarını ve oyuncunun isteklerini sordular. Al Ahli'nin sataya sıcak baktığı Belaili için bonservis bedeli belirleyeceği ve bunu da Galatasaray'a ileteceği vurgulandı.

YÖNETİMLE SIKINTILAR YAŞADI

Haberin detayında, Belaili'nin Al Ahli için kritik önemde bir futbolcu olduğu ve takımın başarısında önemli bir payı olduğu ancak hem teknik ekiple hem de yönetimle zaman zaman sıkıntılar yaşadığı bilgisi verildi.

Sofiane Feghouli'nin milli takımdan arkadaşı olan Belaili, Fransa'da Angers forması giydikten sonra Tunus'tan Esperance'ye bonservissiz olarak transfer oldu. 1.5 sezon Esperance forması giyen Belaili, Ağustos 2019'da Al Ahli'ye 3 milyon euro bonservis karşılığı imza attı.

28 yaşındaki sol açık, Al Ahli formasıyla 2019/20 sezonunda 18 maça çıktı ve 5 gol atıp 3 asist yaptı.

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