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Spor

Galatasaray'a Inaki Pena transferinde rakip çıktı

Muslera sonrasında Galatasaray'ın gündeminde olan Barcelona'nın file bekçisi Inaki Pena'ya talip çıktı.

HABER MERKEZİ3 Haziran 2025 Salı 09:34 - Güncelleme:
Galatasaray'a Inaki Pena transferinde rakip çıktı
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Barcelona'dan ayrılma kararı alan Iñaki Peña'nın yeni durağı merak konusu. Mundo Deportivo'ya göre 26 yaşındaki kaleciye La Liga'dan Celta Vigo ve Türkiye'den Galatasaray talip. Galatasaray, Muslera'nın vedası sonrası tanıdık bir ismi kadrosuna katmak isterken, Peña'nın 2021/22 sezonundaki başarılı kiralık performansı Sarı-Kırmızılılar adına bir avantaj oluşturuyor.

Celta Vigo ise Avrupa Ligi biletiyle birlikte genç kaleciyi projelerine dahil etmeyi planlıyor. Peña, yeni baba olduğu için İspanya'da kalmaya sıcak baksa da henüz kesin kararını vermedi. Diğer yandan Valencia ve Endülüs ekipleri de devrede ancak maddi engeller nedeniyle süreç ağır ilerliyor. Kaleci, kariyerini hem sportif başarıya hem de aile hayatına uyum sağlayacak bir proje içinde sürdürmek istiyor.

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