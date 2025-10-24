Galatasaray, Puma ile imzaladığı yeni sözleşmeyi KAP'a duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüp, Puma ile 10 yıllık anlaşma karşılığı 83 milyon Euro + 14.5 milyon Euro bedel karşılığı anlaşıldığını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

"Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. (Puma) arasında imzalanan ve 20.11.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen sponsorluk sözleşmesinin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır. Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5) futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir. Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir."

İmza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü olarak güçlü bir ortaklığı ve değerli bir dostluğu ve sürdürebilir ortaklığı pekiştiriyoruz. Galatasaray geleceğe emin adımlarla yürürken, yanında bir dünya markası olduğunu gösteren önemli bir anlaşmadır. Galatasaray uluslararası alanda Türkiye'nin en güçlü temsilcisidir. Bu iş birliği ile birlikte Galatasaray'ın çok daha güçlü şekilde temsil edileceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese, Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis ve PUMA Türkiye Takım Sporları Direktörü Taylan Akgöz'e teşekkür ediyorum. Galatasaray olarak amacımız adımızı her yerde en yukarıya yazdırmaktır. Birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Dursun Özbek, "Mağazacılığın halka arzını planlıyoruz. Mağazacılık konusu Galatasaray için çok büyük önem arz ediyor. Halka açılma konusu gündemimizde. Takvimi oluşturduk, yakın zamanda başvurumuzu yapacağız. Çalışmalarımızı yapıyoruz, önümüzdeki günlerde daha doyurucu ve net takvimle açıklama yapacağız. 6 ay içinde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Galatasaray mağazacılıkta çok başarılı, detaylı bilgilendirmeyi yapacağız." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın inancının ortada olduğunu söyleyen Özbek, "Bildiğiniz gibi son üç sezonun şampiyonu Galatasaray. Hedeflerimize ulaştık. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtasını yukarı çekmek var. Bu hedefe yürüyeceğiz. Liverpool ve Bodo Glimt maçlarını izlediniz. Taraftarın coşkusunu ve desteğini gördünüz. Takımın inanmışlığını da gördünüz. Fazla bir şey söyleme gerek kalmadan Galatasaray'ın inancı ortadadır. Taraftarımız bizi aynı şekilde desteklesin. Başarıya yürüyüşe biz ekip olarak hazırız ve bu yolda yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE 80 MİLYON EURO SPONSORLUK"

Sponsorluk gelirlerinin arttığının altını çizen Dursun Özbek, "2022'de göreve geldiğimizde Galatasaray'ın durumu camiamızı mutlu edici durumda değildi. İlk sezonun sonunda şampiyon olduk. Başarısız olduğunuzda sponsorlarınız size destek vermezler. Başarı dışında iletişim de çok önemli. Galatasaray, Türkiye'de ve dünyada çok önemli bir marka. Galatasaray'ın büyüklüğünü anlatmak çok önemli şeyler. 2022 öncesi ve sonrası için çok büyük fark oldu. 15 Milyon Euro seviyesinde olan sponsorluk anlaşmaları 70 Milyon Euro seviyesine geldi. Daha da artarak ilerliyor. Geçtiğimiz sene sponsorluk geliri 80 Milyon Euro'yu buldu. Bunu bu yıl daha da yukarı çekmeye çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da sponsorluk imza töreninde futbol takımının gündemiyle ilgili sorulara cevap verdi.

"ICARDI'NİN KALMASINI İSTERİZ"

Mauro Icardi'nin çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Kavukçu, " Bu kadar genç yaşta seyircimiz olduysa, Icardi sayesinde oldu. Çok çabuk tüketiyoruz. Icardi'nin sene sonuna kadar sözleşmesi var, bizde kalmasını isteriz. O gün geldiğinde, ne pozisyonda olduğumuzu o gün konuşmak isteriz." dedi.

Sözlerine devam eden Kavukçu, Barış Alper Yılmaz ile ilgili de şunları söyledi:

"Lig devam ederken, oyuncularımızla ilgili bu tip yorumları yapmamanızı isteriz. Barış'a çok ciddi teklifler geldi. Böyle bir oyuncu bulmamız da çok güç. Çok iyi bir karakteri var. Galatasaray'a olan aidiyeti insanların söylediği gibi değil."