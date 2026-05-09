Galatasaray'a Kasımpaşa'dan genç stoper! Sürpriz transfer iddiası

Galatasaray, Kasımpaşa'nın genç stoperi Adem Arous için yeniden devreye girdi. Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki savunmacı transferinde Monaco, Rennes ve Villarreal ile yarıştığı öne sürüldü.

BEYZA NUR YILMAZ9 Mayıs 2026 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Adem Arous için devreye girdi.

ADEM AROUS YAKIN TAKİPTE

Foot Mercato'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, sezon başında da gündemine aldığı 21 yaşındaki stoperi yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Genç savunmacı için Monaco, Rennes ve Villarreal'in de devrede olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz yaz Kasımpaşa'ya transfer olan Tunuslu oyuncu, kısa sürede takımın savunmadaki liderlerinden biri haline geldi. Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan Adem Arous, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

BEKLENTİ 5-6 MİLYON

Haberde, Kasımpaşa'nın genç stoper için 5 ila 6 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi. Adem Arous'un geleceğiyle ilgili kararını ise 2026 Dünya Kupası sonrası vermeyi planladığı ifade edildi.

