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Spor

Galatasaray'a kötü haber! Alvaro Morata derbide yok

Galatasaray'a İcardi'nin ardından bir kötü haberde yeni golcüsü Alvaro Morata'dan geldi. İspanyol oyuncu Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

AKŞAM16 Şubat 2025 Pazar 09:21 - Güncelleme:
Galatasaray'a kötü haber! Alvaro Morata derbide yok
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Sarı-Kırmızılılar'ın yeni golcüsü Alvaro Morata'dan kötü haber geldi. 4-1 kaybedilen AZ Alkmaar maçı sonrası ağrı hisseden İspanyol oyuncunun sol arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. Cim-Bom'da çıktığı 4. maçında sakatlık yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Uzun süredir Icardi'den mahrum kalan Aslan, 24 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak derbide Morata'dan da faydalanamayacak.

Sarı-Kırmızılılar'ın forvet hattında elinde kalan tek ismi Victor Osimhen. Galatasaray'dan yapılan açıklamada; Morata'nın geri dönüş süresiyle ilgili bir zaman verilmedi ve şu ifadeler kullanıldı: "Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."

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