Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Dina Ebimbe için yeni bir gelişme yaşandı.

TEKLİFİ REDDETTİ

Le Parisien'in haberine göre; Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Fransız futbolcu, Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifi reddetti.

GALATASARAY'A SICAK DEĞİL

Haberde, Junior Dimbe Ebimbe'nin Galatasaray'a gitmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

ORTA SAHA VE SOL KANATTA DA OYNUYOR

23 yaşındaki oyuncu, sağ kanat, sol kanat ve orta saha olarak görev yapabiliyor. Frankfurt'un 2023 yılında PSG'den transfer ettiği başarılı oyuncu, Alman ekibinde 73 maça çıktı ve 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

1.84 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.