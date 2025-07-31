Paris Saint-Germain, kaleci Gianluigi Donnarumma'nın sözleşmesini uzatmak istiyor.

Paris Saint-Germain, kaleci Gianluigi Donnarumma'nın sözleşmesini uzatmak için menajeriyle yeni görüşmelere hazırlanıyor. İtalyan eldivenin mevcut kontratı Haziran 2026'da sona erecek ve kulüp, oyuncunun son sezonuna girerken süreci kontrol altına almak istiyor.

2021 yazında Milan'dan bedelsiz olarak transfer edilen Donnarumma, PSG ile beş yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Ancak bu sözleşme artık son iki yılına girdi ve yeni bir uzatma olmazsa oyuncu, 2026 Ocak ayı itibarıyla başka kulüplerle serbestçe görüşebilecek.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Calciomercato'nun haberine göre, Gianluigi Donnarumma'nın ve temsilcilerinin ilk tercihi her zaman PSG ile yola devam etmek oldu. Çarşamba günü yayınlanan haberde, oyuncu tarafının sezon bitmeden önce taleplerini kulübe ilettiği ve sözleşme uzatma görüşmelerinin başladığı belirtildi.

Buna rağmen Donnarumma'nın menajerinin, hakkında çıkan Premier Lig veya Serie A'ya dönüş dedikodularına rağmen, şu ana kadar başka bir kulüple resmi olarak temasa geçmediği bildiriliyor.

SERİE A VE PREMİER LİG KULÜPLERİ DEVREDE Mİ?

Donnarumma'nın durumunu yakından takip eden kulüplerin olduğu belirtiliyor. Ancak İtalya'daki üst düzey takımların çoğu, 2025-26 sezonu için kaleci pozisyonlarını şimdiden netleştirmiş durumda. Özellikle Inter'e transfer ihtimali gündeme gelmiş olsa da, kulübün elinde halihazırda Yann Sommer ve Josep Martinez gibi iki kaleci bulunuyor. Bu nedenle Donnarumma'nın Inter'e gitmesi şu aşamada pek olası görünmüyor.

Premier Lig tarafında ise somut bir girişimden söz edilmiyor. Ancak sezon ilerledikçe ve PSG ile görüşmelerde sonuç alınamazsa, İngiliz kulüplerinin devreye girmesi sürpriz olmayabilir.

PSG'DE YENİ PLANLAMA SÜRECİ

Paris Saint-Germain'in yaz döneminde birçok oyuncuyla ilgili planlama yapması bekleniyor. Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından, kulüp yeni bir yapılanma içine girmiş durumda. Teknik direktör Luis Enrique'nin planları doğrultusunda, Donnarumma'nın takımda kalması büyük önem taşıyor.

İspanyol teknik adam, kalede istikrarı korumak istiyor.

Donnarumma ise PSG kariyerinde istikrarlı performanslar sergilemeye devam ediyor. Son olarak 31 Mayıs 2025'te Münih'te oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'e karşı zafer yaşayan PSG'nin kalesini koruyan İtalyan eldiven, kariyerinin en büyük başarılarından birine ulaşmıştı.

Her ne kadar Donnarumma'nın PSG'de kalmak istediği net bir şekilde ifade edilse de, kulübün bu yaz resmi bir sözleşme teklifi sunmaması durumunda, kapılar yeniden açılabilir. Yeni görüşmelerin seyri, hem PSG'nin geleceğini hem de Avrupa devlerinin transfer hamlelerini doğrudan etkileyecek.