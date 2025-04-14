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Spor

Galatasaray'a kötü haber! İlkay Gündoğan'dan 1 yıllık imza

Yeni sezonda Galatasaray'da forma giymesi beklenen İlkay Gündoğan'dan sarı kırmızılılara kötü haber geldi. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi14 Nisan 2025 Pazartesi 01:20 - Güncelleme:
Galatasaray'a kötü haber! İlkay Gündoğan'dan 1 yıllık imza
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Manchester City'deki sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek İlkay Gündoğan'ın gelecek sezon Galatasaray forması giymesi bekleniyordu.

GUARDİAOLA AÇIKLADI

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Katalan çalıştırıcı, "İlkay Gündoğan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girdi. Sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek." dedi.

Guardiola yaz transfer dönemi için açık kapı bıraksada İlkay'ın takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik direktör, "İlkay'ın bir yıl daha sözleşmesi var. Yazın ne olacağını bilmiyorum ama şu an, bir yıllık daha kontratı bulunuyor." şeklinde konuştu.

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