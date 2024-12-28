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Spor

Galatasaray'a kötü haber! Kolo Muani için devler sıraya girdi

Galatasaray'ın gündeminde olan Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kolo Muani için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız futbolcu için dünya devleri sıraya girdi.

Haber Merkezi28 Aralık 2024 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
Galatasaray'a kötü haber! Kolo Muani için devler sıraya girdi
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Galatasaray'ın da radarına aldığı Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu Randal Kolo Muani, Ocak transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

MILAN VE JUVENTUS DEVREDE

Milan, Kolo Muani'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için PSG ile temasa geçti. Ancak transferin gerçekleşmesi, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle zor görünüyor. PSG'nin maaşın bir kısmını karşılamaya yanaşmaması, görüşmeleri çıkmaza sokmuş durumda. 2023 yazında Eintracht Frankfurt'tan 90 milyon euroya transfer edilen Kolo Muani, teknik direktör Luis Enrique'nin planları dışında kalmış durumda. Juventus da oyuncuyu radarına alırken, İtalya'dan başka kulüplerin de transferle ilgilendiği belirtiliyor.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Kolo Muani için yalnızca İtalyan ekipleri değil, Bayern Münih ve bazı Premier Lig takımları da devrede. PSG'nin oyuncuyu Ocak ayında kiralık olarak göndermesi beklenirken, bu transfer için maaş yükünün çözülmesi gerekiyor. 25 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşı 5 milyon euroyu buluyor ve bu rakam transfer sürecini zorlaştırıyor.

GALATASARAY İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Galatasaray'ın da Fransız oyuncuyu radarına aldığı ve transfer için harekete geçebileceği konuşuluyor. Sarı-Kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmek için Kolo Muani'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istemesi, Galatasaray'ı avantajlı kılabilir.

PERFORMANSI

Kolo Muani, bu sezon PSG formasıyla beklentilerin altında kaldı. 1 Eylül'den bu yana gol atamayan oyuncu, toplamda 14 maçta yalnızca 2 gol bulabildi. Teknik direktör Luis Enrique'nin kendisine yeterli süre vermemesi, Fransız yıldızın performansını olumsuz etkiledi.

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