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Spor

Galatasaray'a kötü haber! Kopenhag 1 puanı kaptı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag, grup lideri Bayern Münih ile karşılaştı. Maç 0-0 golsüz beraberlikle tamamlandı.

30 Kasım 2023 Perşembe 01:02 - Güncelleme:
Galatasaray'a kötü haber! Kopenhag 1 puanı kaptı
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Galatasaray'ın rakiplerinin karşılaştığı maçta Bayern Münih, sahasında Kopenhag ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maç 0-0 eşitlike sona erdi. Bayern Münih son dakikada penaltı kazandı. Hakem pozisyonu VAR'dan inceledi ve kararından vazgeçti.

Kopenhag bu sonuçla grupta Galatasaray ile puanını eşitledi ve averajla 2. sıraya yerleşti.

Sarı kırmızılı takım, bu sonuçla birlikte gruptan çıkması için son maçta Kopenhag'ı mağlup etmesi gerekecek. Beraberlik Kopenhag'a yetecek.

Öte yandan Bayern Münih, A Grubu'nda ilk kez puan kaybetti.

İŞTE A GRUBU PUAN DURUMU

(12) Bayern Münih

(5) Kopenhag

(5) Galatasaray

(4) Manchester United

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