İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2024 Perşembe / 9 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,8969
  • EURO
    37,6211
  • ALTIN
    2786.01
  • BIST100
    9521.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a kötü haber! Onyedika için karar verdiler!
Spor

Galatasaray'a kötü haber! Onyedika için karar verdiler!

Club Brugge, Raphael Onyedika için Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi.

12 Eylül 2024 Perşembe 21:53 - Güncelleme:
Galatasaray'a kötü haber! Onyedika için karar verdiler!
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Belçika'dan kötü haber geldi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Galatasaray'ın Club Brugge forması giyen Nijeryalı orta saha Raphael Onyedika için yaptığı teklif, kabul edilmedi.

20 MİLYON EURO İSTEDİLER

Haberde, Belçika ekibinin Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz gördüğü ve 20 milyon euro istediği ifade edildi.

ONYEDIKA'YA BİLDİRİLDİ

Öte yandan Galatasaray ile 5 yıllık anlaşmaya varan Onyedika'nın, kulübü tarafından bu transferin gerçekleşmeyeceği yönünde bilgilendirildiği belirtildi.

10 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 6 resmi maçta gol katkısı yapamadı.

PSG'den Osimhen açıklaması!

Galatasaray, Ziyech'in sakatlığını açıkladı

Ve Leon Goretzka transferi resmen bitti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.