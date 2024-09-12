Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Belçika'dan kötü haber geldi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Galatasaray'ın Club Brugge forması giyen Nijeryalı orta saha Raphael Onyedika için yaptığı teklif, kabul edilmedi.

20 MİLYON EURO İSTEDİLER

Haberde, Belçika ekibinin Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz gördüğü ve 20 milyon euro istediği ifade edildi.

ONYEDIKA'YA BİLDİRİLDİ

Öte yandan Galatasaray ile 5 yıllık anlaşmaya varan Onyedika'nın, kulübü tarafından bu transferin gerçekleşmeyeceği yönünde bilgilendirildiği belirtildi.

10 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 6 resmi maçta gol katkısı yapamadı.

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