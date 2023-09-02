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Spor

Galatasaray'a kötü haber! Sergio Ramos transferi çıkmaza girdi

Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı dünya yıldızı Sergio Ramos'tan kötü haber geldi. 37 yaşındaki deneyimli savunmacını Arap kulüplerine transfer olmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

2 Eylül 2023 Cumartesi 10:37 - Güncelleme:
Galatasaray'a kötü haber! Sergio Ramos transferi çıkmaza girdi
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İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Sergio Ramos'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Şampiyonlar Ligi için deneyimli bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, uzun bir süre boyunca PSG'den ayrılan Sergio Ramos'un peşinde koştu. Ancak yaşanan son gelişmeler sonrasında işler hiç de Aslan'ın istediği gibi gitmiyor.

6 MİLYON EUROYA KADAR İNMİŞTİ

Senelik 12 milyon Euro'dan başlayan görüşmeler, 6 milyon Euro bandına kadar inmişti. Fakat İspanyol futbolcu için Arap kulüplerinin devreye girmesi adeta ortalığı karıştırdı.

TRANSFER ÇIKMAZA GİRDİ

Dünya basını, 37 yaşındaki oyuncuyu Cim Bom'a yakın görse de artık transfer çıkmaza girdi.

SERGIO RAMOS KİMDİR?

İspanya'da Sevilla ile profesyonel olan Sergio Ramos ardından gittiği Real Madrid'de efsaneler arasına girmişti. İspanyol devinde tam 16 sezon forma giyen yıldız futbolcu, ardından da iki sezon Paris Saint Germain'de görev yapıp sonrasında boşa çıkmıştı.

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