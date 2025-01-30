Galatasaray'da Victor Osimhen, Ajax maçının 38. dakikasında sarı kart gördü.

Osimhen, korner sonrası Ajax kalecisi Pasveer'i engellediği için sarı kart ile cezalandırıldı.

Nijeryalı golcü, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

TORRİRA DA CEZALI DURUMUA DÜŞTÜ

Lucas Torreira da Ajax maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Gabriel Sara'nın penaltı beklediği pozisyonda hakeme itiraz eden Lucas Torreira'ya İspanyol hakem Gil Manzano sarı kart gösterdi.

Torreira, bu kartla birlikte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı bir sonraki maçta forma giyemeyecek.