  • Spor
  Galatasaray'a kötü haber! Cezalı duruma düştü
Galatasaray'a kötü haber! Cezalı duruma düştü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk oldu. Sarı kırmızılılarda sarı kart gören Mario Lemina cezalı duruma düştü.

28 Ocak 2026 Çarşamba 23:33
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye konuk oldu. Sarı kırmızılılara mücadeleye ilk 11'de başlayan Mario Lemina'dan kötü haber geldi.

Maçın 18. dakikasında tecrübeli futbolcu, orta sahada yaşanan bir ikili mücadele sonrası sarı kart gördü. Manchester City forması giyen Jeremy Doku'nun yerde kalması sonucu maçın hakemi düdüğünü çaldı. Kontratağı engellediği kararına varan maçın hakemi Alejandro Hernandez, Lemina'ya sarı kart gösterdi.

Bu kartın ardından sınırda bulunan Lemina, cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, bir sonraki turda forma giyemeyecek.

