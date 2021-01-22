İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2021 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4142
  • EURO
    9,0383
  • ALTIN
    442.576
  • BIST100
    1542.45
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a kötü haber! Porto, Jean Michael Seri'ye talip oldu
Spor

Galatasaray'a kötü haber! Porto, Jean Michael Seri'ye talip oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transferde Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean-Michael Seri için Portekiz kulübü Porto'nun oyuncuya talip olduğu belirtildi.

22 Ocak 2021 Cuma 22:13 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 22:19
ABONE OL

Portekiz'in önemli futbol kulübü FC Porto, Manchester United'dan Jesse Lingard ve Fulham'dan Jean-Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başladı.

Le10Sport'ta yer alan habere göre; ara transfer döenminde kadrosuna 2 orta saha oyuncusu dahil etmeye çalışan Porto, her iki oyuncu için de temaslara başladı. Lingard konusunda Porto'nun birçok rakibi olduğu, Seri konusunda ise Galatasaray'ın da teklifinin olduğu belirtildi.

İNGİLİZLER, 'ANLAŞMA TAMAM' YAZMIŞTI

İngiliz basını, Galatasaray ile Fulham'ın yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiği ve Seri'nin kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı kulübe imza atacağını duyurmuştu.

1 KEZ FORMA GİYDİ

Jean-Michael Seri bu sezon Londra ekibi Fulham'da 1 kez ilk 11 başladı ve 1 kez de sonradan oyuna girdi. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.