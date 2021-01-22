22 Ocak 2021 Cuma 22:13 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 22:19

Portekiz'in önemli futbol kulübü FC Porto, Manchester United'dan Jesse Lingard ve Fulham'dan Jean-Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başladı.

Le10Sport'ta yer alan habere göre; ara transfer döenminde kadrosuna 2 orta saha oyuncusu dahil etmeye çalışan Porto, her iki oyuncu için de temaslara başladı. Lingard konusunda Porto'nun birçok rakibi olduğu, Seri konusunda ise Galatasaray'ın da teklifinin olduğu belirtildi.

İNGİLİZLER, 'ANLAŞMA TAMAM' YAZMIŞTI



İngiliz basını, Galatasaray ile Fulham'ın yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiği ve Seri'nin kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı kulübe imza atacağını duyurmuştu.



1 KEZ FORMA GİYDİ



Jean-Michael Seri bu sezon Londra ekibi Fulham'da 1 kez ilk 11 başladı ve 1 kez de sonradan oyuna girdi.