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Spor

Galatasaray'a kötü haber! Mauro Icardi için PSG ile görüştüler

İtalyan devi Milan, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi transfer etmek için Arjantinli golcünün bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain (PSG) ile temasa geçti.

Fanatik22 Şubat 2023 Çarşamba 09:39 - Güncelleme:
Galatasaray'a kötü haber! Mauro Icardi için PSG ile görüştüler
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Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi, fark yaratan golleri ve asistleri ile İtalya'da gündem oldu. Çizme devleri, 30 yaşındaki oyuncunun peşini bırakmazken yıldız futbolcunun eski takımı Inter'den sonra ezeli rakipleri Milan da Arjantinli süperstarın transferi konusunda devreye girdi.

MILAN, ICARDI İÇİN PSG İLE GÖRÜŞTÜ

Milano temsilcisinin, PSG ile Icardi için bir görüşme yaptığı iddia ediliyor. Başarılı santrforun önceliğinin İtalya Serie A'da oynamak olduğu da biliniyor.

GALATASARAY DA DÜĞMEYE BASTI

Sarı-Kırmızılılar ise sezon bitmeden Icardi'nin bonservisini alabilmek amacıyla düğmeye bastı. İki devi de bu transferde amansız bir rekabet bekliyor.

GALATASARAY ŞARTLARI ZORLAYACAK

Ancak Icardi'nin, İtalya'da zirveye oynayan takımlardan istediği teklifi alamazsa Galatasaray ile masaya oturacağı belirtildi. Sarı-Kırmızılı yönetim takımla ve taraftarla iyi bir uyum yakalayan Mauro Icardi için şartları zorlayacak.

OYUNCU SATIŞINDAN GELEN PARA ICARDI'YE HARCANACAK

Sezon sonu Nelsson, Torreira ve Sacha Boey'e gelecek teklifleri değerlendirecek olan Cim Bom bu oyuncuların satışından elde edeceği parayı Icardi'nin bonservisini almaya kullanacak.

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