Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'da Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer almıyor.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmamıştır." denildi.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.