İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8419
  • EURO
    51,6277
  • ALTIN
    7130.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a kötü haber! Victor Osimhen için açıklama
Spor

Galatasaray'a kötü haber! Victor Osimhen için açıklama

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Osimhen'in tedbir amaçlı olarak Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadığı duyuruldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Şubat 2026 Cuma 17:18 - Güncelleme:
Galatasaray'a kötü haber! Victor Osimhen için açıklama
ABONE OL

Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'da Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmamıştır." denildi.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.