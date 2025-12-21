İSTANBUL 12°C / 8°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu cezalı duruma düştü
Spor

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da, 68. dakikada sarı kart gören Lucas Torreira cezalı duruma düştü. Uruguaylı orta saha, ligde oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

IHA21 Aralık 2025 Pazar 21:42 - Güncelleme:
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu cezalı duruma düştü
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile mücadele ederken, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Müsabakanın 68. dakikasında orta sahada Kasımpaşalı futbolcu Kubilay Kanatsızkuş'a yaptığı hareket sonrasında hakem Alper Akarsu, Torreira'ya sarı kart gösterdi.

Cezalı duruma düşen Lucas Torreira, Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde oynamayacak.

(Fotoğraf: beIN Sports)

