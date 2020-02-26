Galatasaray'a Lemina müjdesi

DHA 26 Şubat 2020 Çarşamba15:13 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 15:13

Sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra takım hâlinde pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan, Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı. Antrenman öncesi, Younes Belhanda ve Ahmet Çalık'ın doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.