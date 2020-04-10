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Spor

Galatasaray'a Lemina ve Seri'den kötü haber

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Seri ve Lemina'yı gelecek sezon da kadrosunda tutmak isteyen sarı kırmızılı yönetim, İngiltere'den gelen haberle sarsıldı.

10 Nisan 2020 Cuma 15:26 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 15:26
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Galatasaray'a Jean-Michael Seri ve Lemina'dan kötü haber geldi. Eurosport’tan Manu Lonjon’un haberine göre İngiliz ekibi, Seri’yi bir yıl daha kiralık göndermeye sıcak bakmıyor. Fulham’ın sadece bonservis tekliflerini dikkate alacağı kaydedildi.

Lemina için de benzer bir senaryo gündemde. Oyuncunun bonservisine sahip olan Southampton, kiralık tekliflere sıcak bakmayacak.

Fulham’ın 2018’de 30 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek transfer ettiği Seri bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkarken 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. 26 yaşındaki Lemina ise 25 maçta 1 gol kaydetti.

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