Fernando Muslera'dan sonra kaleci arayışına giren ancak Victor Osimhen'in transfer süreciyle diğer takviyeleri beklemeye alan Galatasaray'a Manchester City'den piyango çıktı. Bu sezon Premier Lig devinde yedek kalması beklenen dünyaca ünlü kaleci, Napoli'nin teklifini geri çevirdi.

Kaleciyle temas kuran Aslan ise "Gelirim" cevabı aldı. Menajerleri kapıyı 10 milyon eurodan açtı ancak bu rakamın altında da oynayabileceğini söyledi. Ancak transferin akıbetini Manchester City belirleyecek. Sarı Kırmızılılar 29 yaşındaki kaleci için 15 milyon euroluk bonservis belirledi. Ada basınındaki haberlere göre City'nin talebi 25 milyon euro seviyelerinde. Bu rakamın ödenmesi şu an için söz konusu değil. Ancak oyuncunun tutumu iki kulübü ortak noktada buluşturabilir.