Galatasaray'a Marcao piyangosu! 15 milyon avro...

Galatasaray'da Marcao'nun bu yaz transfer döneminde ayrılığına kesin gözüyle bakılırken resmi teklifler gelmeye devam ediyor. Brezilyalı stoper için Sevilla daha önce 12 milyon avroluk teklif yapmıştı. Fanatik'in haberine göre; Rus ekibi Zenit'in resmi teklifi de kulübe ulaştı.

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15 MİLYON AVRO...

Brezilyalı stoper için Rus kulübü Zenit Galatasaray'ın kapısını 15 milyon avrodan açtı. Sevilla ve Zenit'le görüşmeler devam ederken Galatasaray 20 milyon avrolara oyuncuyu bırakmaya sıcak bakıyor. Bu arada Marcao'nun Rusya'ya gitmeye yanaşmadığı da gelen haberler arasında.

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AVRUPA LİGİ 11'İNE SEÇİLMİŞTİ

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıkan Marcao UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekmişti. Brezilyalı futbolcu Avrupa Ligi'nde sezonun 11'ine seçilmişti.

38 MAÇTA 1 GOL

Güncel piyasa değeri 14 milyon avro olarak gösterilen 25 yaşındaki başarılı stoperin Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Marcao geride kalan sezonda 38 maçta 1 gol kaydetti. Sambacı yıldız, 2019 yılında Chaves'ten 4 milyon avroya transfer edildi.